Массовое ДТП под Нижним Новгородом осложнилось утечкой битума

«Часть техники отправлена на ликвидацию последствий массовой аварии на М-11. Сейчас службы региона занимаются пострадавшими, идет распределение по медицинским учреждениям. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется», – рассказал Никитин.

По его словам, для водителей и пассажиров на трассе организуют пункт обогрева. Власти планируют обеспечить проезд по дороге к началу рабочей недели. Ситуацию осложняет снегопад, который продолжается в регионе.

Массовое ДТП с участием 25 легковых автомобилей и 7 грузовиков произошло на федеральной трассе М-11 в 11.20 26 февраля из-за аварии двух грузовых автомобилей. По данным пресс-службы компании-оператора дороги М-11 ОССП (Объединенные системы сбора платы), одна женщина погибла, еще 12 человек пострадали.

В сторону Москвы из-за ограничения движения образовалась многокилометровая пробка.Автодор организовал съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву, передает ТАСС.

