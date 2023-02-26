Массовое ДТП под Нижним Новгородом осложнилось утечкой битума
На федеральной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, где столкнулись 32 автомобиля, произошла утечка битума, которая осложнила ситуацию. Дорожные службы приступили к ликвидации разлития, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Андрея Никитина.
«Часть техники отправлена на ликвидацию последствий массовой аварии на М-11. Сейчас службы региона занимаются пострадавшими, идет распределение по медицинским учреждениям. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС, ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется», – рассказал Никитин.
По его словам, для водителей и пассажиров на трассе организуют пункт обогрева. Власти планируют обеспечить проезд по дороге к началу рабочей недели. Ситуацию осложняет снегопад, который продолжается в регионе.
Массовое ДТП с участием 25 легковых автомобилей и 7 грузовиков произошло на федеральной трассе М-11 в 11.20 26 февраля из-за аварии двух грузовых автомобилей. По данным пресс-службы компании-оператора дороги М-11 ОССП (Объединенные системы сбора платы), одна женщина погибла, еще 12 человек пострадали.
В сторону Москвы из-за ограничения движения образовалась многокилометровая пробка.Автодор организовал съезд на дорогу М-10 на 330 километре по направлению в Санкт-Петербург и на 545 километре по направлению в Москву, передает ТАСС.
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