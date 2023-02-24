В ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека

На 6-м километре водитель Lada Granta не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в столб. В результате ДТП четыре человека погибли, среди которых двое несовершеннолетних - 17-летний парень и 14-летняя девушка.

Еще две пассажирки госпитализированы. Во время движения они вели прямой эфир в соцсетях. Момент аварии попал на видео.

Ранее пять человек погибли в результате аварии с маршрутным автобусом в Самарской области.

