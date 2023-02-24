В ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека
На трассе Черкесск — Домбай в Карачаево-Черкессии произошла смертельная автоавария, сообщает «РЕН ТВ».
На 6-м километре водитель Lada Granta не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в столб. В результате ДТП четыре человека погибли, среди которых двое несовершеннолетних - 17-летний парень и 14-летняя девушка.
Еще две пассажирки госпитализированы. Во время движения они вели прямой эфир в соцсетях. Момент аварии попал на видео.
Ранее пять человек погибли в результате аварии с маршрутным автобусом в Самарской области.
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