В ДТП в Карачаево-Черкессии погибли четыре человека

На трассе Черкесск — Домбай в Карачаево-Черкессии произошла смертельная автоавария, сообщает «РЕН ТВ».

Погиб ребенок, двое пострадали: ДТП с фурой под Иркутском

На 6-м километре водитель Lada Granta не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в столб. В результате ДТП четыре человека погибли, среди которых двое несовершеннолетних - 17-летний парень и 14-летняя девушка.

Еще две пассажирки госпитализированы. Во время движения они вели прямой эфир в соцсетях. Момент аварии попал на видео.

Ранее пять человек погибли в результате аварии с маршрутным автобусом в Самарской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияАварияДТП
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