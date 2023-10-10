В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе газопровода Balticconnector

Отмечается, что вероятный взрыв произошел у берегов Финляндии в 1:20 по местному времени 8 октября.

Специалисты оценили магнитуду в 1 балл. Это значительно меньше, чем при взрывах на «Северных потоках» в сентябре 2022 года, заявили в NORSAR.

Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил, что газопровод мог быть поврежден в результате диверсии. По его словам, расследование инцидента ведется под контролем властей.

Balticconnector проходит по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию и Эстонию, отмечает «Радиоточка НСН».

