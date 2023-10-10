В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе газопровода Balticconnector
Сейсмослужба Норвегии зафиксировала вероятный взрыв в районе газопровода Balticconnector в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении сейсмологического объединения NORSAR.
Отмечается, что вероятный взрыв произошел у берегов Финляндии в 1:20 по местному времени 8 октября.
Специалисты оценили магнитуду в 1 балл. Это значительно меньше, чем при взрывах на «Северных потоках» в сентябре 2022 года, заявили в NORSAR.
Президент Финляндии Саули Ниинисте допустил, что газопровод мог быть поврежден в результате диверсии. По его словам, расследование инцидента ведется под контролем властей.
Balticconnector проходит по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию и Эстонию, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе газопровода Balticconnector
- Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили
- Байден заявил о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток
- Путин и Эрдоган обсудили по телефону палестино-израильский конфликт
- Пожарные спасли 24 человека из горящего общежития в центре Казани
- Пашинян выступил против передислокации миротворцев РФ в Армению
- Госдолг США менее чем за месяц вырос на $500 млрд
- Министр обороны Израиля объявил о полноценном наступлении на сектор Газа
- WSJ: США могут направить второй авианосец к побережью Израиля
- Боррель: ряд решений Израиля противоречат международному праву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru