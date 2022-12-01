В Норвегии для сына экс-главы РЖД Якунина потребовали 120 суток тюрьмы

Сына экс-главы РЖД Владимира Якунина судят за фотографирование с беспилотника на Шпицбергене. Действия Андрея Якунина, который был задержан в Хаммерфесте в октябре, расценили, как нарушение санкций, введённых против россиян после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

Прокурор заявил, что записи с беспилотников могут использоваться «для подготовки и планирования возможных диверсий с российской стороны». Адвокат Якунина Йон Кристиан Элден, в свою очередь, отметил, что обвинение неверно истолковывает цель закона о санкциях.

Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег, сообщает RT.