В Норвегии для сына экс-главы РЖД Якунина потребовали 120 суток тюрьмы
Обвинение потребовало для российского бизнесмена Андрея Якунина наказания в виде тюремного заключения сроком на 120 суток. Как сообщает телерадиокомпания NRK, суд проходит в норвежском Тромсё.
Сына экс-главы РЖД Владимира Якунина судят за фотографирование с беспилотника на Шпицбергене. Действия Андрея Якунина, который был задержан в Хаммерфесте в октябре, расценили, как нарушение санкций, введённых против россиян после начала спецоперации ВС РФ на Украине.
Прокурор заявил, что записи с беспилотников могут использоваться «для подготовки и планирования возможных диверсий с российской стороны». Адвокат Якунина Йон Кристиан Элден, в свою очередь, отметил, что обвинение неверно истолковывает цель закона о санкциях.
Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег, сообщает RT.
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