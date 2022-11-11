СМИ: в Норвегии предъявили обвинение сыну экс-главы РЖД Якунина за использование дрона

По данным издания, сын экс-главы РЖД Владимира Якунина проигнорировал положение, которое запрещает россиянам использовать беспилотники на территории королевства.

В обвинительном заключении говорится, что, находясь на Шпицбергене, в период с 3 августа по 6 сентября 2022 года Якунин неоднократно использовал дрон. Суд над россиянином состоится 29 ноября.

Ранее Минюст США заявил об аресте в Италии Артёма Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, по делу об уклонении от санкций и отмыванию денег, сообщает RT.