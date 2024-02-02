В Норильске массово задержали и отменили рейсы из-за метели

Отмечается, что были задержаны рейсы в Уфу, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск и Москву авиакомпаний NordStar и «Сибирь».

Сейчас проверку проводит прокуратура. Ожидается, что пассажиров эвакуируют из Норильска спецтранспортом.

Ранее сообщалось, что вылет пассажирского лайнера Boeing-777, принадлежащего авиакомпании Nordwind, из аэропорта Шереметьево (Москва) в Варадеро (Куба) задержали не менее, чем на восемь часов.

