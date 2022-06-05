В Норильске идет эвакуация горняков из-за пожара на руднике

Путин: вся возня вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт на Украине

СМИ: рестораны, ранее принадлежавшие компании «Макдоналдс», вновь начали нанимать сотрудников

В Омске прошел Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса»

Гидрометцентр: в Москве в воскресенье переменная облачность, местами небольшой дождь и до +22°C градусов