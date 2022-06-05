В Норильске идет эвакуация горняков из-за пожара на руднике
5 июня 202213:51
Из-за пожара на руднике «Комсомольский» в Норильске началась эвакуация горняков – всего около 300 человек. Об этом сообщил источник «Интерфакса» 5 июня, в воскресенье.
«Пожар произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике. Проводится эвакуация более 300 горняков», — пояснил он.
Ранее на горящей шахте рудника имени Рубана в Кузбассе завершили эвакуацию горняков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru