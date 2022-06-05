В Норильске идет эвакуация горняков из-за пожара на руднике

Из-за пожара на руднике «Комсомольский» в Норильске началась эвакуация горняков – всего около 300 человек. Об этом сообщил источник «Интерфакса» 5 июня, в воскресенье.

Угрозу взрыва метана выявили на кузбасской шахте

«Пожар произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике. Проводится эвакуация более 300 горняков», — пояснил он.

Ранее на горящей шахте рудника имени Рубана в Кузбассе завершили эвакуацию горняков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарЭвакуацияШахтыШахтеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры