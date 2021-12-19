Из горящей шахты на Кузбассе вывели всех горняков. Пострадавших нет
На горящей шахте рудника имени Рубана в Кузбассе завершили эвакуацию горняков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию.
«На поверхность выведено 128 горняков, это все, кто был в шахте, несмотря на то, что номинально смена составляет 140 человек», - подчеркнул собеседник агентства.
Отмечается, что никому из шахтеров медицинская помощь не понадобилась.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что около 450 нарушений выявлено в результате проверки более 30 шахт в Кемеровской области после аварии на «Листвяжной», где 25 ноября произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, уже возбуждено 180 административных дел. Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, по поводу отсутствия работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом шахтёров на участках, неработающей системой доставки людей, несоответствием схем выработки и другие. В сфере пожарной безопасности установлено плачевное состояние путей эвакуации, неисправность электропроводки и другие.
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