Угрозу взрыва метана выявили на кузбасской шахте

В сообщении говорится, что при проверке подготовительных забоев «Вентиляционный штрек №23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон» зафиксированы взрывоопасная концентрация газа метана, неисправность взрывозащиты на проходческом комбайне и нарушение крепления горной выработки.

«По данному факту был составлен протокол. Руководству предприятия временно запретили проводить горные работы в двух подготовительных забоях», - отметили в ведомстве.

Материалы дела направлены в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

Ранее в Кемеровской области произошел пожар на шахте «Листвяжная», погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, сообщает журнал «Профиль». Предварительной причиной ЧП называют взрыв метана.

