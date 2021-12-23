Угрозу взрыва метана выявили на кузбасской шахте

Нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, выявлены на Шахте имени С.Д. Тихова, сообщает пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.

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В сообщении говорится, что при проверке подготовительных забоев «Вентиляционный штрек №23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон» зафиксированы взрывоопасная концентрация газа метана, неисправность взрывозащиты на проходческом комбайне и нарушение крепления горной выработки.

«По данному факту был составлен протокол. Руководству предприятия временно запретили проводить горные работы в двух подготовительных забоях», - отметили в ведомстве.

Материалы дела направлены в Ленинск-Кузнецкий городской суд.

Ранее в Кемеровской области произошел пожар на шахте «Листвяжная», погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, сообщает журнал «Профиль». Предварительной причиной ЧП называют взрыв метана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Угроза ВзрываПроверкаВзрывШахты
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