Угрозу взрыва метана выявили на кузбасской шахте
Нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, выявлены на Шахте имени С.Д. Тихова, сообщает пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора.
В сообщении говорится, что при проверке подготовительных забоев «Вентиляционный штрек №23-1-8бис» и «Центральный вентиляционный уклон» зафиксированы взрывоопасная концентрация газа метана, неисправность взрывозащиты на проходческом комбайне и нарушение крепления горной выработки.
«По данному факту был составлен протокол. Руководству предприятия временно запретили проводить горные работы в двух подготовительных забоях», - отметили в ведомстве.
Материалы дела направлены в Ленинск-Кузнецкий городской суд.
Ранее в Кемеровской области произошел пожар на шахте «Листвяжная», погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, сообщает журнал «Профиль». Предварительной причиной ЧП называют взрыв метана.
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