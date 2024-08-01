В Нижнем Тагиле из-за взрыва рухнул подъезд многоэтажки
В многоэтажке на Сибирской улице в Нижнем Тагиле прогремел взрыв, пишет «Tagilcity».
Судя по кадрам, которые публикуют в соцсетях очевидцы, рухнул целый подъезд дома. Очевидцы сообщают, что из-под завалов кричат люди.
По информации местных СМИ, предположительно, взорвался газ.
Telegram-канал Mash сообщает, что последний раз дом проверяли 19 июля — тогда специалисты заявили, что газопровод в порядке. Сегодня утром в одной из квартир произошел взрыв после которого обвалился весь подъезд, отмечают СМИ.
На место уже прибыли все экстренные службы и представители местных властей, отмечает «Радиоточка НСН».
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