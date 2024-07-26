Взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО

На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Пресс-служба компании «Роспан Интернешнл» (входит в «Роснефть»), сообщила, что среди семерых пострадавших — два работника самой компании и пять сотрудников подрядной организации.