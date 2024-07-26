Взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО

На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Пресс-служба компании «Роспан Интернешнл» (входит в «Роснефть»), сообщила, что среди семерых пострадавших — два работника самой компании и пять сотрудников подрядной организации.

МВД: При взрыве газа в Апшеронске пострадали четыре человека

По словам источника агентства, пострадавшие были госпитализированы и в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь. На предприятии была сформирована комиссия для расследования причин происшествия, отмечает RT.

По информации правительства ЯНАО, четверо из пострадавших получают амбулаторное лечение, остальные были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры