Взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении в ЯНАО
На Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще семеро получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
Пресс-служба компании «Роспан Интернешнл» (входит в «Роснефть»), сообщила, что среди семерых пострадавших — два работника самой компании и пять сотрудников подрядной организации.
По словам источника агентства, пострадавшие были госпитализированы и в настоящее время получают необходимую медицинскую помощь. На предприятии была сформирована комиссия для расследования причин происшествия, отмечает RT.
По информации правительства ЯНАО, четверо из пострадавших получают амбулаторное лечение, остальные были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru