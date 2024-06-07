В Свердловской области третий день ищут двух пропавших детей
В Свердловской области третий день ищут двух пропавших детей, которые ушли с дедушкой на рыбалку и не вернулись, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По данным СМИ, 4 июня, 10-летняя Вика и 12-летний Гриша Крепп вместе со своим дедушкой отправились на рыбалку неподалеку от деревни Бурмакино Слободо-Туринского района и заблудились. В какой-то момент они потеряли друг друга: дедушка смог выйти из леса, а дети пропали и не выходят на связь с 5 июня. Пенсионер не смог внятно рассказать о произошедшем: недавно он пережил инсульт, постоянно путается в показаниях.
В момент пропажи мать Вики и Гриши Альфия была в Тюмени, ночью она позвонила в полицию. После её доставили в СК для дачи показаний. По версии матери, дети отошли от дедушки уже у самой деревни, потому что захотели купить квас, и потерялись. По другой версии, они увидели столбы ЛЭП, подумали, что подходят к дому, и побежали в неверном направлении.
Вику и Гришу ищут больше 500 человек: волонтёры «ЛизаАлерт», сотрудники МЧС, Росгвардии и местные жители. Они прочёсывают лес и болота, отсматривают записи с видеокамер. К делу подключили военных, вертолёт, квадрокоптер с тепловизором и отряды кинологов. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», отмечает «Радиоточка НСН».
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