В Нижнем Новгороде пострадавших от взрыва газа расположили в ближайшей школе

В Нижнем Новгороде жильцов, пострадавших от взрыва газа в доме на улице Гайдара, 18, разместили в школе №58. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев, передает Газета.ru.

Школа располагается рядом с пострадавшим домом. Для эвакуированных организуют чай и горячее питание. Кроме того, в пункте временного размещения дежурит бригада медиков.