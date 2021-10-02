В Нижнем Новгороде пострадавших от взрыва газа расположили в ближайшей школе
В Нижнем Новгороде жильцов, пострадавших от взрыва газа в доме на улице Гайдара, 18, разместили в школе №58. Об этом рассказал глава города Юрий Шалабаев, передает Газета.ru.
Школа располагается рядом с пострадавшим домом. Для эвакуированных организуют чай и горячее питание. Кроме того, в пункте временного размещения дежурит бригада медиков.
Хлопок газо-воздушной смеси случился сегодня утром на последнем этаже девятиэтажки. 2 человека с ожогами тела попали в больницу. Возбуждено уголовное дело. Из дома были эвакуированы 100 человек.
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в частном жилом доме в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на спасателей. Происшествие случилось в поселке Новый Хушет. В пристройке к частному жилому дому произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате этого пострадали пять человек, из которых трое детей.
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