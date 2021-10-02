В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в субботу в девятиэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадали два человека, их доставили с ожогами в ожоговый центр ПИМУ.

«Следователями СУСК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — цитирует РИА Новости сообщение СК.

Специалисты ведомства совместно со следователями-криминалистами работают на месте происшествия. Эксперты осматривают место взрыва, устанавливают его причину, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси.

