В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва газа в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в субботу в девятиэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадали два человека, их доставили с ожогами в ожоговый центр ПИМУ.
«Следователями СУСК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — цитирует РИА Новости сообщение СК.
Специалисты ведомства совместно со следователями-криминалистами работают на месте происшествия. Эксперты осматривают место взрыва, устанавливают его причину, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси.
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