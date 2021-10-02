В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва газа в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в субботу в девятиэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадали два человека, их доставили с ожогами в ожоговый центр ПИМУ.

«Следователями СУСК России по Нижегородской области по факту хлопка газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — цитирует РИА Новости сообщение СК.

Специалисты ведомства совместно со следователями-криминалистами работают на месте происшествия. Эксперты осматривают место взрыва, устанавливают его причину, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Взрыв ГазаУголовное ДелоСледственный Комитет РфНижний Новгород
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