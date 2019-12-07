В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десятерых детей и двоих взрослых
В Нижнем Новгороде после аварии с четырьмя машинами один из автомобилей на перекрестке толпу людей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РФ.
По данным автоинспекторов, ДТП с участием четырех автомобилей произошло на регулируемом перекрестке в 17.15 (мск). В последствии одно из транспортных средств совершило наезд на 12 пешеходов. Люди находились на тротуаре.
Все госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН пояснил, какое наказание предусмотрено за пьяную езду в России.
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