В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десятерых детей и двоих взрослых

В Нижнем Новгороде после аварии с четырьмя машинами один из автомобилей на перекрестке толпу людей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции РФ.

По данным автоинспекторов, ДТП с участием четырех автомобилей произошло на регулируемом перекрестке в 17.15 (мск). В последствии одно из транспортных средств совершило наезд на 12 пешеходов. Люди находились на тротуаре.