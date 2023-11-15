В Нижегородской области задержали пять поездов из-за поджога релейных шкафов

Два релейных шкафа загорелись на железной дороге в Дзержинске Нижегородской области, были задержаны пять поездов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная МЖД

По данным местной единой дежурно-диспетчерской службы, ЧП произошло в среду в 01:02, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Предположительно, причиной пожара стали «умышленные действия по уничтожению и повреждению имущества при помощи огня».

«В результате ... произошла задержка трех пассажирских и двух грузовых поездов. Максимальная задержка составила 14 минут. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.

Задержки поездов уже устранили, железная дорога работает в штатном режиме.

Ранее в поселке Монетный Свердловской области неизвестные попытались поджечь оборудование рядом с железнодорожными путями, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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