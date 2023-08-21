Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная МЖД

Отмечается, что инцидент произошел в 06.00 21 августа. Поезда киевского направления при движении в обе стороны существенно отстают от графика, отметили в компании. Сейчас на месте происшествия трудятся ремонтные бригады.

В МЖД напомнили, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, и попросили сообщать о подозрительных действиях и лицах в органы правопорядка или на горячую линию ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег железнодорожное оборудование на тупиковом пути вблизи станции Шарыпово (Красноярский край). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

