Неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная МЖД

Неизвестные злоумышленники подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги (филиал РЖД). Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на МЖД.

SHOT: В Кирове задержали двух поджигателей релейных шкафов на железной дороге

Отмечается, что инцидент произошел в 06.00 21 августа. Поезда киевского направления при движении в обе стороны существенно отстают от графика, отметили в компании. Сейчас на месте происшествия трудятся ремонтные бригады.

В МЖД напомнили, что за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность, и попросили сообщать о подозрительных действиях и лицах в органы правопорядка или на горячую линию ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что неизвестный поджег железнодорожное оборудование на тупиковом пути вблизи станции Шарыпово (Красноярский край). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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