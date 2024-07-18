В Нижегородской области осудили врача, «лечившего» рак физраствором

Заведующего отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области Олега Тюкалова, который велел колоть пациентам физраствор вместо лекарств, осудили на четыре года колонии общего режима. Его признали виновным в превышении полномочий, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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Суд установил, что с января 2022 года по сентябрь 2023 года медик поручил медсестре вводить страдающим онкологическими заболевания пациентам инъекции физраствора вместо назначенных им дорогостоящих лекарственных препаратов «Китруда» и «Опдиво». Врач преследовал цель завышения показателей работы и получения повышенных доплат.

Вину Тюкалов признал частично, он также принес свои извинения пациентам. Помимо срока в исправительной колонии суд запретил ему два года заниматься врачебной деятельностью.

Врач ранее рассказал, что напитки с температурой выше 60 градусов повышают риск рака верхних отделов пищеварительной трубки.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудыМедикиНижегородская Область

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