В Нижегородской области осудили врача, «лечившего» рак физраствором

Суд установил, что с января 2022 года по сентябрь 2023 года медик поручил медсестре вводить страдающим онкологическими заболевания пациентам инъекции физраствора вместо назначенных им дорогостоящих лекарственных препаратов «Китруда» и «Опдиво». Врач преследовал цель завышения показателей работы и получения повышенных доплат.

Вину Тюкалов признал частично, он также принес свои извинения пациентам. Помимо срока в исправительной колонии суд запретил ему два года заниматься врачебной деятельностью.

Врач ранее рассказал, что напитки с температурой выше 60 градусов повышают риск рака верхних отделов пищеварительной трубки.



