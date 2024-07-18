Мишустин: В новых регионах увеличат выплаты по программе «Земский доктор»

Размер выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в новых регионах РФ увеличен в два раза. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2025 году появится программа «Земский работник культуры»

Уточняется, что размер выплаты для врачей составит два млн рублей, а для фельдшеров, акушерок и медсестёр – один млн рублей.

«Рассчитываем, что эти решения будут таким хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населённых пунктах, а также для выпускников медицинских колледжей и вузов», – подчеркнул Мишустин.

Ранее председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков заявил, что впервые за долгие годы регион выполнил на 100% показатель проекта «Земский доктор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ВыплатыМедикиДонбассМихаил Мишустин

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