Мишустин: В новых регионах увеличат выплаты по программе «Земский доктор»
Размер выплаты для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в новых регионах РФ увеличен в два раза. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Уточняется, что размер выплаты для врачей составит два млн рублей, а для фельдшеров, акушерок и медсестёр – один млн рублей.
«Рассчитываем, что эти решения будут таким хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населённых пунктах, а также для выпускников медицинских колледжей и вузов», – подчеркнул Мишустин.
Ранее председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков заявил, что впервые за долгие годы регион выполнил на 100% показатель проекта «Земский доктор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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