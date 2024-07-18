Мишустин: В новых регионах увеличат выплаты по программе «Земский доктор»

Уточняется, что размер выплаты для врачей составит два млн рублей, а для фельдшеров, акушерок и медсестёр – один млн рублей.

«Рассчитываем, что эти решения будут таким хорошим стимулом для наших медиков, чтобы оставаться в небольших населённых пунктах, а также для выпускников медицинских колледжей и вузов», – подчеркнул Мишустин.

Ранее председатель Комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков заявил, что впервые за долгие годы регион выполнил на 100% показатель проекта «Земский доктор», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

