Очередной украинский дрон сбили над Белгородской областью

Минобороны РФ заявило, что Вооружённые силы Украины предприняла очередную попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации.

Власти Петербурга сообщили об инциденте после падения беспилотника на «Невский мазут»

В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошёл 31 января около 17:00.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолётного типа был уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении украинского беспилотника над территорией Псковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияБелгородская областьУкраинаПВОМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры