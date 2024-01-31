Очередной украинский дрон сбили над Белгородской областью
31 января 202417:55
Минобороны РФ заявило, что Вооружённые силы Украины предприняла очередную попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации.
В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент произошёл 31 января около 17:00.
«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолётного типа был уничтожен над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении украинского беспилотника над территорией Псковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru