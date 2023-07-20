СК ужесточил обвинение пермскому подростку, который поджег девушку

16-летнюю школьницу в ожогах у станции Чад в поселке Октябрьский обнаружил на железнодорожных путях машинист поезда, который проезжал мимо, утром 8 июля. Девушку сначала доставили в местную больницу, затем вертолетом санавиации перевезли в Пермь. За жизнь пострадавшей больше недели боролись медики, однако спасти не смогли.

После инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Причастного к преступлению подростка арестовали. В СК пояснили, что в связи с тем, что потерпевшая скончалась, «несовершеннолетнему незамедлительно предъявлено новое обвинение». Ранее сообщалось, что обвиняемый был знаком со своей жертвой, между ними произошел конфликт.

