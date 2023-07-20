СК ужесточил обвинение пермскому подростку, который поджег девушку
Следователи ужесточили обвинение подростку, который был задержан после того, как облили бензином и поджог девушку в Пермском крае. Теперь он обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщает региональный СК РФ.
16-летнюю школьницу в ожогах у станции Чад в поселке Октябрьский обнаружил на железнодорожных путях машинист поезда, который проезжал мимо, утром 8 июля. Девушку сначала доставили в местную больницу, затем вертолетом санавиации перевезли в Пермь. За жизнь пострадавшей больше недели боролись медики, однако спасти не смогли.
После инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Причастного к преступлению подростка арестовали. В СК пояснили, что в связи с тем, что потерпевшая скончалась, «несовершеннолетнему незамедлительно предъявлено новое обвинение». Ранее сообщалось, что обвиняемый был знаком со своей жертвой, между ними произошел конфликт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru