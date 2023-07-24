В Нижегородской области два человека утонули после опрокидывания лодки
24 июля 202304:30
В Нижегородской области два человека утонули, когда лодка перевернулась, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
Трагедия произошла 23 июля на озере Ефимьевское Богородского муниципального округа. Погибли 33-летняя женщина и её 36-летний супруг.
На борту лодки также находился их шестилетний ребёнок. Ему удалось выжить. Мальчика госпитализировали.
Ранее в аквапарке под Смоленском утонул ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru