В Нидерландах задержали подозреваемых в краже золотого шлема из музея

Полиция в Нидерландах задержала троих подозреваемых в ограблении музея Дренте в городе Ассен. При них не было экспонатов, которые грабители вынесли в ночь с 24 на 25 января из музея. Правоохранители допрашивают подозреваемых и проводят обыски.

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Грабители проникли в здание музея Дренте примерно в 3:45, подорвав входную дверь с помощью взрывчатки. Они пробрались в залы, где проходила выставка об истории Дакийского царства, и похитили четыре экспоната, которые относятся к 450 году до н. э. Пропали знаменитый шлем Коцофенешти, изготовленный из 1 килограмма чистого золота, и три золотых браслета, сообщается на сайте музея Дренте.

Преступников задержали через несколько дней после ограбления.

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Фото: government.nl
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