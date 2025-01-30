В Нидерландах задержали подозреваемых в краже золотого шлема из музея

Грабители проникли в здание музея Дренте примерно в 3:45, подорвав входную дверь с помощью взрывчатки. Они пробрались в залы, где проходила выставка об истории Дакийского царства, и похитили четыре экспоната, которые относятся к 450 году до н. э. Пропали знаменитый шлем Коцофенешти, изготовленный из 1 килограмма чистого золота, и три золотых браслета, сообщается на сайте музея Дренте.

Преступников задержали через несколько дней после ограбления.

Ранее в Подмосковье задержали таксиста за кражу у клиента сумки с двумя миллионами рублей.







