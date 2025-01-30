В Нидерландах задержали подозреваемых в краже золотого шлема из музея
Полиция в Нидерландах задержала троих подозреваемых в ограблении музея Дренте в городе Ассен. При них не было экспонатов, которые грабители вынесли в ночь с 24 на 25 января из музея. Правоохранители допрашивают подозреваемых и проводят обыски.
Грабители проникли в здание музея Дренте примерно в 3:45, подорвав входную дверь с помощью взрывчатки. Они пробрались в залы, где проходила выставка об истории Дакийского царства, и похитили четыре экспоната, которые относятся к 450 году до н. э. Пропали знаменитый шлем Коцофенешти, изготовленный из 1 килограмма чистого золота, и три золотых браслета, сообщается на сайте музея Дренте.
Преступников задержали через несколько дней после ограбления.
Ранее в Подмосковье задержали таксиста за кражу у клиента сумки с двумя миллионами рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шедевр Рафаэля «Святая Мария Магдалена» продадут с аукциона
- В Нидерландах задержали подозреваемых в краже золотого шлема из музея
- Журова предположила, что Коу будет сложно быть независимым на посту главы МОК
- Спасатели в США извлекли из воды 28 тел погибших в результате авиакатастрофы...
- Посольство сообщило о причине задержания 11 россиян в Тунисе
- Трамп разрешил депортировать поддерживающих Палестину иностранцев
- Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года
- Гору Таранаки в Новой Зеландии официально признали личностью
- Новак заявил, что уровень газификации РФ на конец 2024 года составил 74,7%
- СМИ: Команда Трампа поручила уволить больше людей, занимающихся правами меньшинств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru