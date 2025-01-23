СМИ: В Москве пропала студентка, ограбившая свою квартиру по приказу мошенников
Мошенники убедили 18-летнюю студентку ограбить свою же квартиру в Москве на улице Остоженка, после чего девушка пропала, сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, девушка несколько дней общалась в Telegram с неизвестным мужчиной и показывала ему драгоценности, которые хранились в квартире.
Затем злоумышленник убедил ее вскрыть находящийся дома сейф с драгоценностями, после чего девушка встретилась с мошенниками и передала им золото и бриллианты. Сама студентка после этого не выходит на связь.
Уточняется, что ее мать - дизайнер одежды и владеет бутиком-ателье в центре Москвы. Женщина написала заявление в полицию. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов рублей.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить экс-чиновницу, отдавшую мошенникам более 400 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru