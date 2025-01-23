СМИ: В Москве пропала студентка, ограбившая свою квартиру по приказу мошенников

Мошенники убедили 18-летнюю студентку ограбить свою же квартиру в Москве на улице Остоженка, после чего девушка пропала, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, девушка несколько дней общалась в Telegram с неизвестным мужчиной и показывала ему драгоценности, которые хранились в квартире.