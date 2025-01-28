Таксиста задержали за кражу у клиента сумки с двумя миллионами рублей в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье 40-летнего таксиста, уроженца Саратовской области, по подозрению в краже. Об этом заявила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сообщил портал Lenta.ru.

«Думали, розыгрыш»: Ущерб от ограбления депозитария в Сочи составил более 100 млн рублей

Отмечается, что с заявлением в полицию обратился 36-летний житель Московской области. По его словам, в похищенной сумке находились около двух миллионов рублей и личные вещи. У подозреваемого обнаружили пропавшее имущество, часть денежных средств вернули потерпевшему.

Ранее сотрудник одного из московских банков украл из банковской ячейки клиента около 180 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Московская ОбластьЗадержаниеПреступленияПроисшествияКражаТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры