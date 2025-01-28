Таксиста задержали за кражу у клиента сумки с двумя миллионами рублей в Подмосковье

Отмечается, что с заявлением в полицию обратился 36-летний житель Московской области. По его словам, в похищенной сумке находились около двух миллионов рублей и личные вещи. У подозреваемого обнаружили пропавшее имущество, часть денежных средств вернули потерпевшему.

Ранее сотрудник одного из московских банков украл из банковской ячейки клиента около 180 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

