В Нидерландах перенесли слушания по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе

По данным агентства, дополнительные слушания были отложены до 10 утра 23 марта этого года. В течение этих дней суд рассмотрит заявленные обеими сторонами мнения и дополнительные доказательства. Twitter-аккаунт суда, где выкладывается оперативная информация, был создан специально для массового освещения этого дела.

Катастрофа произошла в небе над Донбассом в 2014 году. В деле о крушении рейса MH17 есть четверо обвиняемых: трое россиян и украинец. Ранее первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН усомнился в объективности судебного расследования по данному делу.



