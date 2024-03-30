В Нидерландах неизвестный удерживает посетителей кафе в заложниках

Полиция располагает аналогичными сведениями.

«В одном из зданий в центре города продолжается захват нескольких человек в заложники», - сообщили сотрудники правопорядка в сети X (ранее Twitter).

Уточняется, что к месту происшествия выехали бригады спецслужб. Также эвакуировали 150 ближайших домов. Полиция призвала жителей «подальше от центра Эде».

По мнению полицейских, признаков теракта в захвате людей нет.

Ранее туристка из России сообщила о своем похищении в Мексике. Россиянку взяли в заложники члены местного картеля. Бандиты потребовали с ее мужа 2,4 тысячи долларов за «проезд по их земле», сообщает Telegram-канал Shot.