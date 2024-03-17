СМИ: в Мексике похитили россиянку и потребовали с ее мужа 2,4 тысячи долларов

Туристка из России сообщила о своем похищении в Мексике, сообщает Telegram-канал Shot.

Россиянку взяли в заложники члены местного картеля. Бандиты потребовали с ее мужа 2,4 тысячи долларов за «проезд по их земле». 23-летняя туристка отправилась в путешествие по странам Латинской Америки около трех недель назад. Она остановилась у местной семьи в Монтеррее. 14 марта туристка отправила супругу сообщение и рассказала, что их преследуют вооруженные мексиканцы, а спустя три часа с ее телефона пришло требование о выкупе в 1,5 тысячи долларов.

Мужчина перевел деньги, после чего у него запросили еще 900 долларов, которые он также отправил. Где именно сейчас находится похищенная, супруг не знает. Спустя сутки машину нашли брошенной, а туристку до сих пор ищут.

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