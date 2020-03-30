В Нидерландах из музея на карантине украли полотно Ван Гога

Из музея Singer Laren в Нидерландах, который находится на карантине из-за пандемии COVID-19, похищена картина Винсента Ван Гога «Весенний сад». Полотоно, написанное 1884 году, злоумышленники вынесли из музея в ночь на 30 марта. Для того, чтобы совершить кражу, они разбили стеклянную дверь, сработала сигнализация. Несмотря на это, стражам порядка удалось задержать похитителей. В настоящий момент стражи порядка заняты активными поисками полотна Ван Гога.

Добавим, в настоящий момент Singer Laren находится на карантине в связи с пандемией коронавируса COVID-19.