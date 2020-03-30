В Нидерландах из музея на карантине украли полотно Ван Гога
Из музея Singer Laren в Нидерландах, который находится на карантине из-за пандемии COVID-19, похищена картина Винсента Ван Гога «Весенний сад». Полотоно, написанное 1884 году, злоумышленники вынесли из музея в ночь на 30 марта. Для того, чтобы совершить кражу, они разбили стеклянную дверь, сработала сигнализация. Несмотря на это, стражам порядка удалось задержать похитителей. В настоящий момент стражи порядка заняты активными поисками полотна Ван Гога.
Добавим, в настоящий момент Singer Laren находится на карантине в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Ранее НСН писала, что ученые выяснили причины выцветания картины «Крик» Эдварда Мунка. Они уверены, что нанокристаллы, которые начали появляться в краске на знаменитом полотне, и стали причиной изменения цвета на отдельных фрагментах картины. Ученые из Нью-Йорка и специалисты из музея Мунка в Осло сделали этот вывод на основе анализов образцов краски с картины 1910 года. Об этом сообщает The New York Times.
По словам Дженнифер Масс, которая руководит Лабораторией научного анализа произведений искусства в Гарлеме и является ведущим специалистом по кадмию желтому, под микроскопом на поверхности «Крика» стали видны образования, похожие на «сталагмиты». Из-за роста нанокристаллов бледнеют зоны около рта фигуры в центре, в воде и на небе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Режим самоизоляции для всех москвичей продлили до 14 апреля
- Путин призвал не допускать очередей в магазинах и аптеках
- Путин сравнил нарушение правил карантина с преступной халатностью
- Путин заявил об успехах в борьбе с COVID-19
- Норвегия поможет обвалить цены на нефть еще сильнее