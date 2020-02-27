Панораму «Бородинской битвы» отреставрируют в Москве

Объявлен конкурс с ограниченным участием на реставрацию фрагмента «Всадники» панорамы «Бородинская битва». Благодаря проекту «Открытая реставрация» посетители Музея-панорамы «Бородинская битва» получат шанс стать очевидцами реставрационных работ, проводимых с марта и до конца мая текущего года.

В прошлом году уже было проведено 50 конкурсов по реставрации предметов старины и искусства. Каждая подобная закупка требует особого внимания. В качестве формата, как правило, выбирается конкурс с ограниченным участием. Такая форма позволяет найти наиболее опытного и ответственного исполнителя.

В ходе работ по реставрации победителю аукциона предстоит произвести обработку холста, удаление загрязнений, укрепление красочного слоя, воссоздание утраченных фрагментов картины. Кроме того, ему будет необходимо организовать транспортировку музейного экспоната, включая охранные мероприятия в период проведения всех работ.

Как будет определяться победитель, рассказала представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семёнова.

«Конкурсной документацией установлены ценовые и неценовые критерии, которым должны соответствовать участники закупки. Победитель конкурса должен обладать квалификацией и иметь опыт исполнения похожих контрактов. Во внимание также принимается наличие финансовых ресурсов и специального оборудования. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,49 миллиона рублей. Заказчиком выступает ГКУ города Москвы «Технический центр Департамента культуры города Москвы», - отметила она.

Проект «Открытая реставрация» стартовал в прошлом году при поддержке Правительства Москвы в Музее-панораме «Бородинская битва». Реставрация фрагмента «Всадники» - это первый, так называемый, исследовательский, этап проекта. В ходе этого этапа специалисты проработают методику реставрации всего полотна панорамы «Бородино», определят необходимые материалы и условия проведения реставрационных работ.

Директор музея Владимир Преснов объяснил, как пройдет реставрация фрагмента.

«Фрагмент, который мы отдаем в реставрацию, представляет собой часть полотна Рубо "Бородино". Это те фрагменты, которые остались после пожара 1967 года. Они находятся в фондах нашего музея. В прошлом году начался проект открытой реставрации уже самой панорамы. Это первый исследовательский этап, он позволит реставраторам уточнить техническое задание на реставрацию большого полотна, провести исследования. И после того, как он будет отреставрирован, мы планируем его демонстрировать в музее, и, возможно, на Московском культурном форуме, где мы будем рассказывать об этом большом проекте», - добавил он.

Фрагмент «Всадники» - один из четырех уцелевших после пожара 1967 года подлинных фрагментов художественной панорамы «Бородино», написанной в 1912 году Францем Рубо.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 4 марта. Более подробная информация о нем представлена на портале поставщиков.

