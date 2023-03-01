Подоляк заявил, что Украина не причастна к атакам по России
Киев не причастен к атакам и ударам по России. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.
Он отметил, что Украина ведет оборонительные боевые действия, чтобы вернуть себе территории.
Ранее, 28 февраля, в районе Коломны в Подмосковье упал ударный беспилотник иностранного производства. Он рухнул в ста метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск». Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН выразил мнение, что упавший в Подмосковье беспилотник был запущен с территории России.
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