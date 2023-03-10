В немецком Карлсруэ неизвестные захватили заложников в аптеке

В центре Карлсруэ в ФРГ произошел захват заложников, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации полиции, злоумышленник удерживает несколько человек в помещении аптеки. Вся прилегающая территория уже оцеплена сотрудниками силовых ведомств.

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Информации о жертвах и пострадавших пока нет. На место выехал немецкий спецназ.

Ранее, как сообщала НСН, захватчик банка в Грузии потребовал у полицейских вертолет и флаг России.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НападениеПолицияЗаложникиФРГ
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