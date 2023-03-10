В немецком Карлсруэ неизвестные захватили заложников в аптеке
10 марта 202320:25
В центре Карлсруэ в ФРГ произошел захват заложников, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации полиции, злоумышленник удерживает несколько человек в помещении аптеки. Вся прилегающая территория уже оцеплена сотрудниками силовых ведомств.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет. На место выехал немецкий спецназ.
Ранее, как сообщала НСН, захватчик банка в Грузии потребовал у полицейских вертолет и флаг России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru