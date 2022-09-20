Захватчик банка в Грузии потребовал у полицейских вертолет и флаг России
Вооруженный человек в маске захватил заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси, сообщается на сайте МВД Грузии.
Один из заложников сообщил в прямом эфире в соцсети, что захватчик требует посадить у банка вертолет, два миллиона долларов, удочку и российский флаг, передает РИА Новости.
Сообщается также, что захватчик заявил о включенном таймере на взрывных устройствах.
По данным МВД страны, грабитель удерживает в банке 12 заложников. Сотрудники правоохранительных органов мобилизованы возле банка.
В сентябре прошлого года подобный инцидент произошел в Кварели, тогда вооруженный человек требовал 160 тысяч долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru