Захватчик банка в Грузии потребовал у полицейских вертолет и флаг России

Вооруженный человек в маске захватил заложников в одном из филиалов банка в грузинском Кутаиси, сообщается на сайте МВД Грузии.

Один из заложников сообщил в прямом эфире в соцсети, что захватчик требует посадить у банка вертолет, два миллиона долларов, удочку и российский флаг, передает РИА Новости.

Сообщается также, что захватчик заявил о включенном таймере на взрывных устройствах.

По данным МВД страны, грабитель удерживает в банке 12 заложников. Сотрудники правоохранительных органов мобилизованы возле банка.

В сентябре прошлого года подобный инцидент произошел в Кварели, тогда вооруженный человек требовал 160 тысяч долларов.

