СМИ: Упавший в Чёрное море беспилотник США нашли около Севастополя

По данным СМИ, силы ВМФ России находятся около места обнаружения дрона. Уточняется, что MQ-9 Reaper обнаружен на глубине 850-900 метров подводным роботом. Отмечается, что поблизости проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток»».

Инцидент с американским дроном произошел во вторник, 14 марта. БПЛА резко маневрировал, потерял управление после подлёта российских истребителей, а затем упал в воду.

Ранее генерал-майор объяснил, зачем поднимать беспилотник США со дна Черного моря. По его словам, особую ценность представляет не сам упавший в Черное море американский беспилотник, а содержимое контейнера, который висел у него на точке подвески.

