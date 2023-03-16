СМИ: Упавший в Чёрное море беспилотник США нашли около Севастополя
Беспилотник США MQ-9 Reaper обнаружили около Севастополя на глубине около 900 метров, сообщает ForPost со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ и знакомый с деталями операции.
По данным СМИ, силы ВМФ России находятся около места обнаружения дрона. Уточняется, что MQ-9 Reaper обнаружен на глубине 850-900 метров подводным роботом. Отмечается, что поблизости проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток»».
Инцидент с американским дроном произошел во вторник, 14 марта. БПЛА резко маневрировал, потерял управление после подлёта российских истребителей, а затем упал в воду.
Ранее генерал-майор объяснил, зачем поднимать беспилотник США со дна Черного моря. По его словам, особую ценность представляет не сам упавший в Черное море американский беспилотник, а содержимое контейнера, который висел у него на точке подвески.
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