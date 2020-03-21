В НАО в результате падения вертолета погиб человек

В НАО произошло крушение вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

В результате инцидента погиб пилот.

Известно, что выжила пассажирка. Женщину транспортируют в Нарьян-Мар.

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Ранее НСН сообщала, что в Наримановском районе Астраханской области около села Линейное произошло крушение вертолета, в результате чего погиб один человек. По факту происшествия Южное следственное управления СК РФ инициировало проверку. По данным ОТР, вертолет принадлежал ООО "Аэросоюз Волгоград".

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