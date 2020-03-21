В НАО в результате падения вертолета погиб человек
21 марта 202019:28
В НАО произошло крушение вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
В результате инцидента погиб пилот.
Известно, что выжила пассажирка. Женщину транспортируют в Нарьян-Мар.
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