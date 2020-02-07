Подтверждена гибель депутата Госдумы Хайруллина в авиакатастрофе
В результате жесткой посадки вертолета Bell 406 в районе города Лаишево в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники Госдуме.
Всего в вертолете находились три человека. Двое выжили, однако получили тяжелые травмы. В настоящее время их транспортируют в больницу.
Айрат Хайруллин родился в 1970 году в Казани. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени М. Горького по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства».
В 2003 году избрался в Государственную думу, с тех пор был постоянным членом нижней палаты парламента. Также являлся президентом Национального Союза производителей молока.
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