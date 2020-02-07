Подтверждена гибель депутата Госдумы Хайруллина в авиакатастрофе

В результате жесткой посадки вертолета Bell 406 в районе города Лаишево в Татарстане погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники Госдуме.

Всего в вертолете находились три человека. Двое выжили, однако получили тяжелые травмы. В настоящее время их транспортируют в больницу.

Айрат Хайруллин родился в 1970 году в Казани. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт имени М. Горького по специальности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства».

В 2003 году избрался в Государственную думу, с тех пор был постоянным членом нижней палаты парламента. Также являлся президентом Национального Союза производителей молока.

