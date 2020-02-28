Частный вертолет потерпел крушение в Астраханской области

В Наримановском районе Астраханской области около села Линейное произошло крушение вертолета, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.



По предварительным данным, частный вертолет "Robinson", управляемый пилотом, без пассажиров направлялся в Волгоград. Как передает агентство, точное местонахождение вертолета еще не установлено. В настоящий момент на месте происшествия работают службы спасения, подразделения пожарных и дорожных служб, сообщает RT.

По факту происшествия Южное следственное управления СК РФ инициировало проверку. Следователи уже выехали на место крушения.

