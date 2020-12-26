В НАО объем утечки нефтепродуктов составил около 110 кубометров
Объем утечки нефтесодержащей жидкости, которая произошла в районе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе (НАО) из-за разгерметизации трубы, оценивается примерно в 110 кубометров. Трубу уже восстанавливают. Ликвидация последствий утечки потребует до трех дней. Об этом сообщил в субботу губернатор НАО Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.
«На Хярьяге ликвидируют последствия разлива нефти. Разгерметизацию трубопровода устранили (...) Объем разлива составил около 110 кубометров жидкости. По оценкам специалистов, в ней содержится порядка 5% нефти. Толщина загрязненного слоя снега около 10 см», - пояснил Бездудный.
По словам губернатора, накануне прибыла межведомственная группа «в составе сотрудников департамента природных ресурсов, прокуратуры, Росприроднадзора, МЧС, лаборатории ЦЛАТИ и следователей». Предварительно специалисты сделали вывод, что угрозы прохождения в грунт разлившихся нефтепродуктов нет.
Известно, что компания-нефтепроизводитель направила на место инцидента 20 сотрудников для ликвидации последствий разлива топлива. Сбор загрязненного снега займет два - три дня, считает глава округа.
Ранее директор по программам, исследованиям и экспертизе российского отделения Greenpeace Иван Блоков на пресс-конференции НСН «Камчатский «Новичок»: Чем отравили океан?» рассказал НСН, какую версию загрязнения океана на Камчатке можно отбросить.
«Единственная версия, которую можно отвергнуть – это разлив нефтепродуктов. Иначе вы бы видели пленку и чувствовали запах, здесь спрятать невозможно», - отметил он.
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