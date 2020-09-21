Суд освободил двух фигурантов дела о разливе топлива в Норильске

Суд в Норильске не стал продлевать арест директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, которые проходят по делу о разливе топлива на теплоэлектростанции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Смирнова и Степанова арестовали в июне, вместе с ними под стражей оказался заместитель главного инженера Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин.

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Авария произошла 29 мая. При просадке бетонной площадки и разрушении резервуара разлилось более 21 тысячи тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб в 148 миллиардов рублей. «Норникель» не согласился с методикой подсчета ущерба, из-за этого ведомству пришлось обратиться в суд.По подсчетам компании, в результате аварии в воду попало около 12 тысяч тонн топлива.

Член комиссии по расследованию причин экологической катастрофы в Норильске, научный руководитель Института водных проблем (ИВП) РАН Виктор Данилов-Данильян в эфире НСН заявил, что при расчете суммы ущерба не учитывался тот факт, что нефтепродуктами загрязнена значительная территория.

«Собрано далеко не все. Даже там, где собрано, осталось полным-полно нефти в грунте. И с этой территории при половодьях, которые случаются каждый год – для Норильска пик половодья это май-месяц – будет продолжаться вынос этой грязи я не знаю, какое количество лет», - сказал эксперт.

По его словам, в мае следующего года нужно ждать продолжение этой экологической катастрофы.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба "Норникеля"
ТЕГИ:НефтепродуктыНорникель
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