В Нанте задержали подозреваемого в поджоге собора Святых Петра и Павла
Полиция Франция задержала мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, информирует телеканал BFMTV.
Известно, что задержанному 39 лет, в качестве добровольца он выполнял работы в соборе и в день пожара должен был закрывать храм на ключ.
Следователи решили выяснить причины «противоречий в его расписании», сообщает Газета.ru.
Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля. Пожар локализован в течение трех часов.
В соответствии с главной версией, причиной пожара мог стать поджог.
Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.
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