В Нанте задержали подозреваемого в поджоге собора Святых Петра и Павла

Следователи решили выяснить причины «противоречий в его расписании», сообщает Газета.ru.

Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля. Пожар локализован в течение трех часов.

В соответствии с главной версией, причиной пожара мог стать поджог.

Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.

