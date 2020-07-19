В Нанте задержали подозреваемого в поджоге собора Святых Петра и Павла

Полиция Франция задержала мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, информирует телеканал BFMTV.

Известно, что задержанному 39 лет, в качестве добровольца он выполнял работы в соборе и в день пожара должен был закрывать храм на ключ.

Власти Франции рассчитывают на реставрацию сгоревшего собора в Нанте в кратчайшие сроки

Следователи решили выяснить причины «противоречий в его расписании», сообщает Газета.ru.

Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля. Пожар локализован в течение трех часов.

В соответствии с главной версией, причиной пожара мог стать поджог.

Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.

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ФОТО: wikipedia.org/Guillaume Piolle
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