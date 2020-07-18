Власти Франции рассчитывают на реставрацию сгоревшего собора в Нанте в кратчайшие сроки
Власти Франции рассчитывают, что реставраторы смогут в кратчайшие сроки восстановить сгоревший собор Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.
«Теперь мы ожидаем реставрации собора в кратчайшие сроки», - заявил Кастекс на встрече с жителями Нанта.
Также он поблагодарил пожарных за «исключительно эффективную работу» на месте бедствия.
По данным ТАСС, в огне утрачен старинный орган, созданный Жаком Жирарде в 1620 году, витражи восточного фасада 1499 года, а также священные реликвии, «пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны». Об этом изданию рассказал французский историк Тома Сирет.
Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля. Пожар локализован в течение трех часов.
В соответствии с главной версией, причиной пожара мог стать поджог.
Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
765 тыс.+6 234 / сут.
Умерли
12 247+124 / сут.
Выздоровели
547 тыс.+7 490 / сут.
- Сериал «Чернобыль» отмечен семью премиями BAFTA
- Власти Франции рассчитывают на реставрацию сгоревшего собора в Нанте в кратчайшие сроки
- Собянин рассказал о вероятности проведения Дня города в Москве
- СМИ: Полиция задержала на около Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов
- В РАН опровергли прямое влияние COVID-19 на мозг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru