Власти Франции рассчитывают на реставрацию сгоревшего собора в Нанте в кратчайшие сроки

Также он поблагодарил пожарных за «исключительно эффективную работу» на месте бедствия.

По данным ТАСС, в огне утрачен старинный орган, созданный Жаком Жирарде в 1620 году, витражи восточного фасада 1499 года, а также священные реликвии, «пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны». Об этом изданию рассказал французский историк Тома Сирет.

Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля. Пожар локализован в течение трех часов.

В соответствии с главной версией, причиной пожара мог стать поджог.

Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.

