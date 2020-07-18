Власти Франции рассчитывают на реставрацию сгоревшего собора в Нанте в кратчайшие сроки

Власти Франции рассчитывают, что реставраторы смогут в кратчайшие сроки восстановить сгоревший собор Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Теперь мы ожидаем реставрации собора в кратчайшие сроки», - заявил Кастекс на встрече с жителями Нанта.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

Также он поблагодарил пожарных за «исключительно эффективную работу» на месте бедствия.

По данным ТАСС, в огне утрачен старинный орган, созданный Жаком Жирарде в 1620 году, витражи восточного фасада 1499 года, а также священные реликвии, «пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны». Об этом изданию рассказал французский историк Тома Сирет.

Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля. Пожар локализован в течение трех часов.

В соответствии с главной версией, причиной пожара мог стать поджог.

Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: wikipedia.org/Guillaume Piolle
ТЕГИ:ПожарФранцияСобор Парижской БогоматериСобор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры