В Нальчике пять человек пострадали при столкновении маршрутки и трех легковушек

Следователи организовали проверку после столкновения маршрутки и трех легковых автомобилей в Нальчике, в результате пять человек пострадали. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Согласно данным, примерно в 9:00 25 ноября в Нальчике на пересечении улиц Арманд и Чернышевского водитель легковой автомашины проигнорировал требование дорожного знака и не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, допустив с ним столкновение. Указывается, что это повлекло столкновение еще с двумя легковыми машинами.