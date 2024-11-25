В Нальчике пять человек пострадали при столкновении маршрутки и трех легковушек
Следователи организовали проверку после столкновения маршрутки и трех легковых автомобилей в Нальчике, в результате пять человек пострадали. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии.
Согласно данным, примерно в 9:00 25 ноября в Нальчике на пересечении улиц Арманд и Чернышевского водитель легковой автомашины проигнорировал требование дорожного знака и не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу, допустив с ним столкновение. Указывается, что это повлекло столкновение еще с двумя легковыми машинами.
Подчеркивается, что в результате ДТП пострадали четверо пассажиров микроавтобуса, а также один из водителей, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
Ранее в результате наезда автомобиля на людей на пешеходном переходе в Челябинске пострадали пять человек. Среди пострадавших есть одиннадцатимесячный ребенок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru