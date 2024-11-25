Пять человек пострадали в результате ДТП в Челябинске
25 ноября 202414:06
В результате наезда автомобиля на людей на пешеходном переходе в Челябинске пострадали пять человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.
По его словам, среди пострадавших есть одиннадцатимесячный ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждение. По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
«Вопиющее происшествие на Северо-западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации виновник аварии пьян», - сообщил глава региона.
Текслер заверил, что по факту произошедшего бу3дет возбуждено уголовное дело.
Ранее в Бурятии столкнулись легковушка и автобус, погибли два человека, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru