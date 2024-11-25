Пять человек пострадали в результате ДТП в Челябинске

По его словам, среди пострадавших есть одиннадцатимесячный ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждение. По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Вопиющее происшествие на Северо-западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации виновник аварии пьян», - сообщил глава региона.



Текслер заверил, что по факту произошедшего бу3дет возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии столкнулись легковушка и автобус, погибли два человека, напоминает RT.

