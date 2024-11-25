В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Ленинградской области. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.
Как отметили в ведомстве, авария произошла в 07:24 в поселке Новоселье Ломоносовского района.
«По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился водитель — гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру», — рассказали в ГУ МВД.
В ДТП пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее в Екатеринбурге столкнулись «Москвич» и Chevrolet Lacetti, иномарка перевернулась, при этом обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru