В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля в Ленинградской области. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

Как отметили в ведомстве, авария произошла в 07:24 в поселке Новоселье Ломоносовского района.

«По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился водитель — гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру», — рассказали в ГУ МВД.

В ДТП пострадали 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее в Екатеринбурге столкнулись «Москвич» и Chevrolet Lacetti, иномарка перевернулась, при этом обошлось без пострадавших, пишет Ura.ru.

