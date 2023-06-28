В Нальчике полицейские ранили напавшего на них мужчину с ножом

По версии следствия, инцидент произошёл в Нальчике вечером 27 июня. Подозреваемый 2004 года рождения неподалеку от АЗС на улице Чернышевского ударил ножом в грудь мужчину 2002 года рождения. Пострадавший, несмотря на ранение, смог добраться до ремонтных боксов, где ему оказали первую медпомощь.

Получившие ориентировку полицейские обнаружили подозреваемого на одной из прилегающих улиц. Мужчина был блокирован стражами порядка, однако попытался напасть на них с ножом. В итоге сотрудники полиции применили табельное оружие, после чего доставили раненого подозреваемого в медучреждение.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «угроза применения насилия в отношении представителя власти», - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Подмосковье сотрудник ГИБДД сбил велосипедиста на машине, после чего попытался добить его ножом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

