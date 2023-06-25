Мужчина с ножом вызвал панику на станции метро в Токио
Полиция столицы Японии задержала в подземке гражданина с ножом, который вызвал панику среди пассажиров вагона и давку, сообщил телеканал NHK. Экстренный вызов поступил со станции метро Синдзюку.
Виновником происшествия, в котором пострадали не менее трёх человек, оказался иностранец. Он объяснил, что работает поваром, и вез нож в полотенце после смены в заведении общественного питания.
В ходе поездки мужчина задремал, полотенце раскрылось и нож стал виден другим людям, которые и просигнализировали об этом через экстренную связь с машинистом состава. Из-за происшествия поезда на кольцевой линии токийской подземки Яманотэ шли с задержкой в 20 минут.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», это уже второй подобный инцидент за неделю. В понедельник в городе Фукуока также пришлось задерживать мужчину с ножом, который оказался поваром. Причём нож он перевозил в чехле, однако это всё равно насторожило пассажиров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru