В Набережных Челнах неизвестный открыл огонь по подросткам
Неизвестный стрелок открыл огонь по подросткам в Набережных Челнах, передает Telegram-канал Набережные Челны Life.
Как отмечается, инцидент произошел возле одного из заброшенных зданий. По словам пострадавших, кто-то начал стрелять по ним с третьего этажа.
Злоумышленник произвел три — четыре выстрела, в результате два подростка пострадали. Они уже доставлены в больницу.
Правоохранительными органами начата проверка произошедшего.
Ранее в московском баре произошла стрельба, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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