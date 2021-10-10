В Набережные Челны привезли пострадавших в крушении самолета в Татарстане

Пятеро из шести пострадавших в крушении самолета в Татарстане, которых доставили в Набережные Челны, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом рассказал главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев. По его информации, в скорую поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет. Их обследовали, теперь они находятся в реанимации.

"По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть, попадание воздуха в плевральную полость", - отметил главврач.