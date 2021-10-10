В Набережные Челны привезли пострадавших в крушении самолета в Татарстане
Пятеро из шести пострадавших в крушении самолета в Татарстане, которых доставили в Набережные Челны, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом рассказал главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев. По его информации, в скорую поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет. Их обследовали, теперь они находятся в реанимации.
"По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть, попадание воздуха в плевральную полость", - отметил главврач.
Ранее сообщалось, что L-410 в Татарстане мог разбиться из-за попавшей в двигатель птицы. Птица или что-то другое, попавшее в двигатель самолета привел к крушению L-410 в Татарстане. Об этом рассказал глава Мензелинского района Айдар Салахов, на территории которого произошла авиакатастрофа, сообщает издание «Казанские ведомости».
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