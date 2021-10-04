Крушение вертолета под Москвой: трое погибших

В результате катастрофы погибли двое мужчин и женщина. Причины крушения пока не установлены. По факту падения вертолета заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На место выехали следователи и криминалисты. По предварительным данным, вертолет с пилотом и двумя пассажирами на борту упал в лесополосе вблизи Тураевского шоссе.

Ранее пилот вертолёта приземлился на реку в Чите. По словам пилота воздушного судна, он сел по точке навигации GPS, которая была введена некорректно.

