В МВД сообщили о задержании причастных к гибели полицейских под Херсоном
Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих молодых людей, причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации полицейских в Херсонской области. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Отмечается, что трое красноярских полицейских получили смертельные ранения в результате обстрела 9 октября. В ходе оперативных действий были установлены личности корректировщиков. Полицейские задержали граждан Украины — семнадцатилетнего Романа Литвинова и восемнадцатилетнего Лариона Лаврива.
Литвинов сознался в содеянном и заявил, что за плату передавал куратору из ВСУ данные о расположении подразделений Вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района. Второй фигурант, который наводил огонь ВСУ, скрывался в Краснодарском крае. Сейчас он доставлен в Херсонскую область. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее администрация Скадовского района Херсонской области в своем Telegram-канале заявила о задержании в районе расположенного на левом берегу Днепра города Алешки группы украинских наводчиков, среди которых были граждане, осужденные за убийство. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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